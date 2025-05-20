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Arda Güler, Beykoz'dan lüks villa satın aldı

Arda Güler, Beykoz'dan lüks villa satın aldı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Beykoz'dan 3 milyon dolara (116 milyon 579 bin TL) değerinde lüks bir villa satın aldı.

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Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, yeni bir yatırıma imza attı.

Bu sezon az süre bulmasına rağmen Real Madrid formasıyla önemli işler kaydeden Arda Güler, Beykoz'dan ailesine lüks bir villa satın aldı.

3 MİLYON DOLAR ÖDEDİ


Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Arda Güler'in Beykoz Acarkent'ten satın aldığı 5 katlı villa için yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödediği öğrenildi.

TADİLAT İÇİN 2 MİLYON DOLAR HARCAYACAK

Lüks konut için adeta bir servet harcayan genç oyuncunun, kapsamlı bir tadilat yaptırmak için de yaklaşık 2 milyon dolar harcayacağı öğrenildi.

AYLIK AİDATI 14 BİN TL

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL'ye satışa çıkarılan villanın, pazarlıklar sonucunda yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenilirken, 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtildi.

1000 metrekare alana kurulan, geniş salonu ve ferah mutfağıyla dikkat çeken villada, etkileyici manzara ve oldukça büyük bir yüzme havuzu bulunuyor.

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