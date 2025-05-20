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İngiltere, İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle İsrail hükümeti ile ticaret görüşmelerini askıya aldığını ve İsrail büyükelçisini Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

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 Gazze genelinde büyük bir soykırıma hazırlanan İsrail'e karşı dünya ayağa kalkmış durumda. İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail’le ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı David Lammy, milletvekillerine İsrail büyükelçisini bakanlığa çağrıldığını söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lammy, "Gazze'deki savaş İsrail hükümeti ile ilişkilerimize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Lammy, "İsrail'in Gazze planı, Hamas'ı ortadan kaldırmayacak ve bölgeye güvenlik getirmeyecek. Tüm barışçıl çabalarımıza rağmen İsrail hükümetinin korkunç eylemleri ve söylemleri devam ediyor. İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesi ahlaki açıdan haklı gösterilemez. İki devletli çözümü savunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu

İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA UYARMIŞTI

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısı yapılırken, aksi takdirde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulunulmuştu.

"TAMAMEN YETERSİZ"

Üç ülkenin liderleri, İsrail’in dün açıkladığı sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını 'tamamen yetersiz' olarak niteleyerek, ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmemesinin 'kabul edilemez' olduğunu ve 'Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali' riski taşıdığını belirtti.

Açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde yeniden düzenli şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Üç ülke ayrıca, Gazze'deki sivillerin 'kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi' olasılığını reddettiklerini açıkladı.

İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze'nin yıkımı karşısında sivillerin yerlerinden edileceğine dair ifadeleri de 'iğrenç söylemler' olarak nitelendirildi.

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