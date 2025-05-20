TFF'nin "oyuncu uygunluğu" kararına alt liglerden tepki

Alt liglerde forma giyen futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı oyuncu kararını protesto etmek için federasyon önünde toplanarak tepki gösterdi.

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Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde protesto için buluşan futbolcular, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı (TPFD) Saffet Akyüz'ün de yer aldığı heyetin TFF yönetimiyle görüşmesini bekledi.

TPFD Başkanı Saffet Akyüz, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağduriyet olduğunu vurgulayan Akyüz, "Alınan karar tamamen futbolcular ve kulüplerle ilgiliydi ama paydaşlarla görüşülmedi. Bu sebeple buraya geldik. Federasyon başkanı ve Mecnun Otyakmaz ile görüştük. Kararın yanlış olduğunu, iyi olanın oynaması gerektiğini anlattık. Ancak federasyon başkanımız kendi kararlarının doğru olduğunu ve geri adım atmayacaklarını söyledi. Mecnun başkanla görüştük, yapıcı bir çözüm sunmaları gerektiğini söyledik. Yarın tekrar görüşeceğiz. Federasyonumuz özellikle 3. lig kulüplerinin çok sıkıntıda olduğunu ve bu sıkıntıyı çözmek için futbolcular üzerinden karar alınması gerektiğini belirtti. Biz de kulüp yapılarının değişmesinin gerektiğini anlattık. Federasyon geri adım atmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Olumlu haber çıkmazsa oyuncular adına Tahkim Kuruluna başvuracaklarını dile getiren Akyüz, "Gerekli desteği alamazsak bunu olabilecek tüm mecralara yansıtacağız, ulaşabileceğimiz her yere ulaşacağız, hakkımızı arayacağız. Bundan sonra futbolcuların gücünü arkamıza alarak hareket edeceğiz." dedi.

"Hakkımızı kullanacağız"

Yarın 2. Lig ve 3. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geleceklerini aktaran Akyüz, kararın revize edilmesi için girişimlere devam edeceklerini söyledi.

Sorunun çözülememesi durumunda karşılığının olacağını vurgulayan Akyüz, "Federasyonun aldığı kararlar değişmez değildir. Bugün yetkililer, 6 ay sonra başkası gelir, onlar yetkili olur. Aldıkları kararların kulüpler lehine olduğu gibi futbolcular lehine de olması gerekiyor. Bu karar futbolcular lehine değil, bu kararın kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sorunların çözülmemesi durumunda her seçeneği değerlendireceklerinin altını çizen Akyüz, şöyle devam etti:

"Sesimizi çıkarmak adına her şeyi masaya yatıracağız. Yıkıcı değil, yapıcı olmaktan yanayız. Türkiye'deki en adil meslek grubunun futbolculuk olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir futbol istiyorsak kimsenin önünü kapatarak ya da gençlerin önünü açarak olmayacağını söyleyelim. Genç oyuncular oynayamıyor deniliyor ama kulüplerin gelişmesi gerekiyor. Bugün altyapı tesisi olan, yemekhanesi olan, SGK borcu olmayan kaç tane kulüp var. Bunlar temizlenirse bizim içimizde yanlış yapan futbolcular varsa onlar da temizlenecektir."

Alt liglerde birçok takımda forma giyen Yasin Palaz, görüşmede futbolun rekabetle ileriye taşınması gerektiğini ilettiklerini söyledi.

Gördükleri yaklaşımın "biraz kati" olduğunu aktaran Palaz, "Başta sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız, Trabzonspor'un başkanlığını da yapan federasyon başkanımız, keza Mecnun başkanımızın bizleri anlayacağını düşünüyoruz. Buradaki insanların mağduriyetini göz ardı etmeyeceklerdir. Hem gençlerin oynamasına teşvikle hem de 26 yaş üzeri birçok futbolcunun ailesiyle mağdur edilmeden bir şeyler yapılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Federasyonla görüşen heyette yer alan isimlerden deneyimli futbolcu Sezer Özmen de şu açıklamayı yaptı:

"Biz buraya matemimizi göstermeye geldik. Elimizdeki ekmeği, verdiğimiz mücadeleyi, 12 yaşından beri ulaşmak istediğimiz yere ulaşıp, bunun bir anda elimizden alınışını siyah giyerek göstermek istedik. 1 günde ekmeğinizi bırakacaksınız, geçiminizi sağlayamayacaksınız demek üzüntü verici. Kararın revize dahi olmamasını talep ediyoruz, değişmek zorunda. Abilerle kardeşler bir arada olursa kaynaşma sağlanır. Gençlerin enerjisine, bizlerin de tecrübesine ihtiyaç var. Buradaki insanların hepsi aklı başında insanlar. Bu doğrultuda anlık verilen kararın geri alınacağını düşünüyorum. İvedilikle çözüm bulunması gerekiyor. Elde olan oyuncular var, planlanan oyuncular var, sözleşmesi biten oyuncular var. Karışık bir durum."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı "oyuncu uygunluğu" talimatnamesinde 3. Lig'deki kulüplerin kadrolarında 31 Aralık 2000 ve daha öncesinde doğmuş "en fazla 5 oyuncuya" yer verebileceğini açıklamıştı.