BIST 9.534
DOLAR 38,84
EURO 43,67
ALTIN 4.055,20
HABER /  EKONOMİ

Bulgaristan'dan ulusal para birimiyle ilgili kritik açıklama

Bulgaristan'dan ulusal para birimiyle ilgili kritik açıklama

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Abone ol

Radev, Plevne şehrinde basına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, avroya geçmek üzere gerekli ön koşulların tamamını yerine getirmiş bulunuyor ve hedefimiz 1 Ocak'tan itibaren avroya geçmektir." dedi.

BNB adına konuştuğuna işaret eden Radev, "Tam olarak hazır olduğumuzu belirtirken, kendi değerlendirmemiz tabii ki yeterli olamaz. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son söz sahibi olacak. Bu iki kurumdan beklenen onay sonrası katılım prosedürü tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Radev, avroya geçiş konusunda en önemli kriterlerinden biri olan enflasyon konusunda da Bulgaristan'ın gereğini yaptığını söyleyerek nisana kadar yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 2,7 düzeyinde kaldığını anımsattı.

Avroya geçiş nedeniyle vatandaşların mevduat hesaplarındaki paraların azalmayacağını da ifade eden Radev, "Yıllar önce avroya katılan ülkelerde vatandaşların gelirlerinde yüzde 10-15 artış kaydedildi ve yaşam standartları yükseldi." diye konuştu.​​​​​​​

Bulgaristan Parlamentosu ve hükümetinin daha önce almış olduğu, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçmesine ilişkin kesin kararın referanduma sunulmasına sürekli karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, aniden karar değiştirerek son sözün halka verilmesini önermişti.

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek, genel oturumda gündeme alınmasını reddetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı
Burdur'da kurtlar koyunlara saldırdı! 12 hayvan telef oldu
Burdur'da kurtlar koyunlara saldırdı! 12 hayvan telef oldu
PKK, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olacağını duyurdu
PKK, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olacağını duyurdu
Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunmuştu! 11 yıl önce kaybolan adam meğer...
Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunmuştu! 11 yıl önce kaybolan adam meğer...
Avrupa futbolunda en fazla uzatma süresinin eklendiği lig açıklandı
Avrupa futbolunda en fazla uzatma süresinin eklendiği lig açıklandı
Soykırım devam ediyor! Gazze'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti
Soykırım devam ediyor! Gazze'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti
Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı
Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
Kars'ta silahlı kavga! Husumetli aileler mahallede karşılaşınca olanlar oldu
Kars'ta silahlı kavga! Husumetli aileler mahallede karşılaşınca olanlar oldu
Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı
Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı
İBB 3. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Nakit para bakın nereden çıktı
İBB 3. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Nakit para bakın nereden çıktı