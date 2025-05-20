Kars'ta silahlı kavga! Husumetli aileler mahallede karşılaşınca olanlar oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde mahallede karşılaşan husumetli 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda muhtar ve yoldan geçen 1 kişi dahil 4 kişi yaralandı.

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Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, ilçe merkezindeki Şahindere Mahallesi'nde karşılaştı. Burada bir araçla husumetlilerini takip eden kimliği belirsiz kişilerce silahlarla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Akçakale köyü muhtarı Mehmet Emin Kağızman ve oğlu Nihat Kağızman, Fatih Güneş ve yoldan geçen Ahmet Çiftçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.