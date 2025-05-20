İBB 3. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Nakit para bakın nereden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla aralarında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

22 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Nakit paralar bulundu

Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.





Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Taner ÇETİN, Hakan SAYIL, Hüseyin KUM, Faruk CEYHAN, Noyan KIRMIZIGÜL, Engin GÖNÜL, Fatma Ebru ÇINAR, Ahmet Rıdvan MURAT, Berrin SÜZEN, Dilek DEMİR, Nihat KOLABER, Fikri Murat DEMİR, Bülent KÜTÜK, Arzu CAN, Aslı SİYAHGÜL, Savaş CAN, Çağatay TAKAOĞLU, Mehmet Yusuf YOSUNKAYA, Onur GÜLİN, Serap KARAY, Musa ÖZIŞIK, Mustafa KARAOĞLU