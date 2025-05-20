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Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı

Müsilajla mücadele kapsamında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi. 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı - Resim: 0

4 YILDA 2 BİN 91 TESİS VE 805 DENİZ ARACINA CEZA UYGULANDI
Marmara Denizi ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı - Resim: 1

11 BELEDİYE VE İŞLETME ATIK SULARINI ARITMADAN DEŞARJ ETMİŞ
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı - Resim: 2

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