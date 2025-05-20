İspanya Başbakanı Sanchez, cuma günü Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cuma günü İstanbul’da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Sanchez’in, İsrail’in Gazze saldırılarını ele almak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da bir görüşme yapması bekleniyor.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu cuma Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak olan Sanchez’in, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelmesi bekleniyor.

İspanyol El País gazetesinin haberine göre, Sanchez'in Erdoğan'la yapacağı görüşmenin ana gündem maddesi İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Gazete, Sanchez’in İsrail’e karşı tutumunu giderek daha açık şekilde ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda yeni uluslararası ittifaklar kurma arayışında olduğunu vurguladı.

SANCHEZ, GAZZE İÇİN HAREKETE ÇAĞIRIYOR

Geçtiğimiz günlerde Bağdat’ta düzenlenen Arap Ligi toplantısına katılan Sanchez, İspanya’nın tanıdığı Filistin’in "göz göre göre kan kaybettiğini" dile getirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmıştı.

Haberde ayrıca, İspanya’nın Birleşmiş Milletler’de İsrail’i Gazze’ye insani yardım girişine izin vermeye zorlayacak bir karar tasarısına destek vereceği belirtildi. Sanchez’in, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in yükümlülüklerine uyup uymadığına dair karar alması için BM Genel Kurulu’na bir teklif sunacağı bilgisi de paylaşıldı.