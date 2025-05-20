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Sivas Valiliği'nden KKKA uyarısı! Kenelere karşı alınması gereken önlemler

Sivas Valiliği'nden KKKA uyarısı! Kenelere karşı alınması gereken önlemler

Sivas Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada kenelere karşı alınması gereken önlemlere yer verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayati risk taşıyan KKKA'ya karşı alınacak basit ancak etkili önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas ve çevre illerde, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönemsel olarak artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlara KKKA virüsünü bulaştıran kenelere karşı alacakları önlemler hakkında da bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanı gibi riskli bölgelere gidilirken vücudu örten, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmelidir.

Vücuda tutunan keneye kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli, kolonya, sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalıdır.

Keneye maruz kalan vatandaşlarımız en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Hayvanların üzerindeki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır.

Kene temasının ardından 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülürse zaman kaybedilmeden sağlık birimine gidilmelidir.

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