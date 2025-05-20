Tokat'ta vücuduna kene yapışan Metehan bebek öldü

Tokat'ta 1,5 yaşındaki Metehan bebek 2 gün önce vücuduna kene yapışmasının ardından ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek dün akşam yaşamını yitirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Sivas'ta Kalebaşı köyünde toprağa verilecek.
Sivas'ta da can almıştı
Kene yaklaşık 5 gün önce Sivas'ın Zara ilçesi Ilıca köyünde de can almıştı. Hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. vücuduna kene yapıştıktan sonra rahatsızlanmış, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.