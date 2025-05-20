Akbank'tan çiftçilere sıfır faizli kredi desteği

Akbank, tarım sektörüne yönelik sunduğu yeni finansman seçenekleri kapsamında çiftçilere hasat dönemine uygun ödeme imkanı ve sıfır faizli traktör kredisi sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, esnek ödeme planlı tarım kredileriyle çiftçilerin finansman ve yatırım ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Akbank "Kredini Şimdi Al, Ödemeni Hasatta Yap" özdeyişiyle, çiftçilerin nakit akışlarını hasat dönemine uygun şekilde planlamalarına destek olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan çiftçilere sunduğu özel ürün ve hizmetlerden faydalanabilme imkanı tanıyor.

Banka, çiftçilerin kredi ödemelerini yılda bir kez, tercihlerine bağlı olarak aylık eşit taksitler halinde yapabilmesine olanak sunuyor. Böylece çiftçiler, bütçelerini daha rahat yöneterek, günlük finansal ihtiyaçlarını ve uzun vadeli yatırımlarını kendilerine özel koşullarla gerçekleştirebiliyor.

Tarım alanında önemli ekipmanlardan biri olan traktörler için de avantajlı finansman seçenekleri sunan Akbank, çiftçilere 60 aya varan vade seçenekleri ve sıfır faizli traktör kredisi imkanı sağlıyor. Çiftçiler, traktör kredilerini de yılda bir ödemeli olarak kullanabiliyor.

"Tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, tarımın sürdürülebilir gelişimini desteklemenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Oğuz, tarımın, ülkenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan stratejik sektörlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilinçle Akbank olarak, çiftçilerimizin emeğini ve üretimini desteklemek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 'Hasatta ödeme' ve sıfır faizli traktör kredisi gibi çözümlerle, çiftçilerimizin yalnızca bugünkü finansal ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda geleceğe dönük yatırımlarını da güvence altına alıyoruz. Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerle tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz."