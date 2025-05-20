Fenerbahçe'nin yeni yıldız golcüsü belli oldu kiralık değil bonservisiyle gelecek

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon için transferde şimdiden kolları sıvadı. Sarı lacivertli takımın hedefi Kenan Yıldız’ın takımı Juventus’ta forma giyen Dusan Vlahovic.

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Fenerbahçe, önümüzdeki transfer dönemi için dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezonkine göre çok daha güçlü ve hiçbir pozisyonda tartışılmayacak isimlerden kurulu bir kadro yaratmakta kararlı olan Sarı-Lacivertliler, özellikle Jose Mourinho'ya yıldız bir golcü transferi yapmayı planlıyor.

İlk hedef Vlahovic

İşte bu doğrultuda Kanarya’nın hedefindeki yıldızlardan biri de Kenan Yıldız’ın takımı Juventus’ta forma giyen Dusan Vlahovic.



İtalyanlar’ın ünlü kanalı Sky Italia’nın haberine göre Juve, sezon sonunda Vlahovic’le yolları ayıracak. Kiralık düşünülmüyor...

Bonservisiyle gönderilecek

Forvet hattına aralarında Victor Osimhen’in de yer aldığı önemli isimleri dahil eden Siyah-Beyazlılar’ın, Vlahovic’i kiralık olarak değil; bonservisiyle göndermeye çalışacağı ifade edildi.



25 yaşındaki forvetle en çok ilgilenen takımların başında ise Süper Lig devi Fenerbahçe’nin geldiği vurgulandı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon çıktığı 40 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandıran ve 4 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de Kanarya’nın temaslarını tüm hızıyla sürdürdüğü konuşuluyor. (Kaynak: Fanatik)