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5 kanser ilacı geri ödeme listesinde

5 kanser ilacı geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 88’i yerli üretim olmak üzere 95 yeni ilacın alındığını bildirdi. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Murat Tülü, bu kararnamede 5 tane kanser ilacının 16 tane de farklı listede yer alan ilacın geri ödeme kapsamına girdiğini belirterek bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine 88’i yerli üretim olmak üzere 95 yeni ilacın alındığını duyurdu.

95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Murat Tülü, “Bu kararnamede 5 tane kanser ilacı, 16 tane de farklı listede yer alan ilaç geri ödeme kapsamına girdi.

Hastanın ilaca ulaşabilmesi anlamında bu ilaçların listeye girmesi önemli bir gelişme. Ama hala Spinal Musküler Atrofi (SMA) gibi ilaçlara ulaşamayan hasta çocuklarımız var” dedi.

İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili sorunların devam ettiğine değinen Tülü, “Son zamanlarda birçok ithal ilaç, yabancı firmalar tarafından Türkiye piyasasından çekildi. Çekilmeye de devam ediyor. Daha geçen bir ay içerisinde birkaç göz damlası Türkiye piyasasından çekildi. O yüzden bu açıdan bakarsak, bu kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması çok anlamlı” dedi.

SGK
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