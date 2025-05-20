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Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı - Resim: 0

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı - Resim: 1

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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