Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra 12. kattan atlayıp intihar etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. Polislerin evde yaptığı incelemede Engin Y'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Engin Y. (31), Huzurevleri Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan evinde, kız arkadaşı Şevval Ç. (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Engin Y, Şevval Ç'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin penceresinden atlayan Engin Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenazeler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Engin Y'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulunduğu öğrenildi.