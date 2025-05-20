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Esenyurt'ta çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

Esenyurt'ta çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasından kendini boşluğa bıraktı.

İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düşen ve ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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