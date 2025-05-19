Rusya'da Apple'a para cezası
Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi.Abone ol
Rusya'da teknoloji devlerine yönelik davalar sürüyor...
Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
PARA CEZASI KESİLDİ
Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
LİSTEYE EKLENMİŞTİ
Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.