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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya'da Apple'a para cezası

Rusya'da Apple'a para cezası

Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi.

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Rusya'da teknoloji devlerine yönelik davalar sürüyor...

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.

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