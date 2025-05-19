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Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinden ayrılık kararı çıkabilir

Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinden ayrılık kararı çıkabilir

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bu hafta teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geleceği ifade edildi.

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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde iddialı başladığı sezonda Süper Lig'i ikinci olarak tamamlayacak.

A Spor'un haberine göre başkan Ali Koç, bu hafta Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantıda geleceğe yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.

TAZMİNAT MADDESİ

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesihte 10 milyon 500 bin euro tazminat" maddesi, olası bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor.

Ali Koç'un teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu daha önceki açıklamalarında öne çıkmıştı.

Görüşme sonrası yola devam kararı çıkması halinde Fenerbahçe'nin transfere yoğunlaşması bekleniyor.

Ali Koç son olarak Skriniar gibi en üst seviye oyunculara yöneleceklerini ifade etmişti. 

AYRILIK MASADA

Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde ise taraflar, tazminat konusunda orta yolu orta yolu bulmaya çalışacak.

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