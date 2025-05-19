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İsrail'de ana muhalefet, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a bırakılmasını önerdi

İsrail'de ana muhalefet, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a bırakılmasını önerdi

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, İsrail ordusunun kalıcı işgal için kapsamlı saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a devredilmesi çağrısı yaptı.

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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, partisinin İsrail Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun İsrail ordusunu Gazze Şeridi’nde "bataklığa sürüklediğini" vurguladı.

Bölgenin yönetiminin Mısır’a verilmesini teklif eden Lapid, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal planının orduyu "bataklığa sürükleyecek" stratejik hata, ekonomik felaket ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyaretinde görüldüğünü dile getirdiği Orta Doğu'daki tarihi değişimin bir parçası olmalarına izin vermeyecek siyasi bir trajedi olarak niteledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Gelecek süreçte Gazze Şeridi’ni yönetmesi gereken ülkenin Mısır olduğunu savunan Lapid, "İsrail, Amerikalılarla koordineli bir çaba sarf etmeli ve Gazze'yi önümüzdeki 15 yıl boyunca Mısır'ın kontrolüne devretmeli. Bu mükemmel bir çözüm değil ama masadaki çözümlerin en iyisi. Amerikalılar da bunu biliyor.” ifadesini kullandı.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, mart ayında benzer şekilde Gazze Şeridi'nin Sina Yarımadası ile birleştirilerek yönetiminin Mısır'a bırakılması teklifinde bulunmuştu.

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