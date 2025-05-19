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Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Kırsal Özlüce Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında Murat İ'nin kullandığı forklift devrildi.

Kazada, sürücü aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Murat İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat İ'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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