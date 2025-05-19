BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,73
ALTIN 4.033,03
HABER /  GÜNCEL

Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama

Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama

Ocak ayında görevi Donald Trump'a devreden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil
Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil
Alanya'da turist döven işletme mühürlendi! Kaymakam açıklama yaptı
Alanya'da turist döven işletme mühürlendi! Kaymakam açıklama yaptı
Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu
Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu
Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü
Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
Aydın'da korkutan deprem
Aydın'da korkutan deprem
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
Yunanistan'a seyahat edecek vatandaşlar dikkat
Yunanistan'a seyahat edecek vatandaşlar dikkat
44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü
44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü
Otel çalışanının akıllara durgunluk veren ölümü!
Otel çalışanının akıllara durgunluk veren ölümü!