Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama

Ocak ayında görevi Donald Trump'a devreden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.