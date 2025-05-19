Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.Abone ol
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışmalarını sürüyor.
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