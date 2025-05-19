BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,73
ALTIN 4.033,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu

Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Abone ol

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışmalarını sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı
Foto Galeri Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
Aydın'da korkutan deprem
Aydın'da korkutan deprem
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
Yunanistan'a seyahat edecek vatandaşlar dikkat
Yunanistan'a seyahat edecek vatandaşlar dikkat
44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü
44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü
Otel çalışanının akıllara durgunluk veren ölümü!
Otel çalışanının akıllara durgunluk veren ölümü!
Eski Milli futbolcu Ergün Penbe imzayı attı
Eski Milli futbolcu Ergün Penbe imzayı attı
Diyarbakır'da sır olay! Yanmış kamyonetten 2 ceset çıktı! Kimlikleri belirlendi
Diyarbakır'da sır olay! Yanmış kamyonetten 2 ceset çıktı! Kimlikleri belirlendi
ABD bankacılık sektöründe dev birleşme
ABD bankacılık sektöründe dev birleşme
Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı
Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı