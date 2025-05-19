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Diyarbakır'da sır olay! Yanmış kamyonetten 2 ceset çıktı! Kimlikleri belirlendi

Diyarbakır'da sır olay! Yanmış kamyonetten 2 ceset çıktı! Kimlikleri belirlendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 ceset bulundu. Cesetlerin Remzi B. (49) ve 14 yaşındaki oğlu Muhammet B'ye ait olduğu tespit edildi.

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Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde yanmış bir kamyonet görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, tamamen yanmış kamyonetin içerisinde 2 kişinin cesedini buldu. Yapılan ilk incelemede cesetlerin Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Araç, ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Korkunç iddia!

Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

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