Aydın'daki yangında yeni detaylar! İtfaiye erinin sevgilisinden kan donduran ifade
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fatma Zengin ve iki çocuğunun ölümü sonrası itfaiye eri olan eşi gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Dehşete düşüren olayda hergün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Son olarak itfaiye erinin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı.
Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sabah'ın haberine göre Turgay Gezgin'in hemşire sevgilisi Fatma T.'nin itfaiyecinin evli olduğunu ilişkilerinin başında bilmediği ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in Fatma T.'ye bekar olduğunu söylediği öğrenildi.
Fatma T.'nin Turgay Gezgin'in numarasının ne şekilde hangi isimlerle kaydedildiğini uygulama üzerinden sorguladığında karşısına 'Turgay enişte' şeklindeki kayıt çıktı.
Büyük bir şok yaşayan Fatma T. bunu sevgilisine sordu. Turgay Gezgin de Fatma T.'ye evli olduğunu itiraf etti. Fatma T. bunun üzerine ilişkisini bitirerek Gezgin'den ayrıldı. Turgay Gezgin'in daha sonra mutsuz bir evliliği olduğunu ve boşanacağını anlatarak Fatma T.'yi inandırıp barıştı.