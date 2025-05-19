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KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

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