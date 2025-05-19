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İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini belirterek, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." dedi.

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Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye asgari düzeyde insani yardım girişine izin vereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırı planı hakkında konuşan aşırı sağcı bakan, artık ordunun farklı bir yöntem benimsediğini kaydederek, "İşgal ediyoruz, temizliyoruz ve orada kalacağız." dedi.

"Filistinlileri üçüncü ülkelere göçe zorlayacağız"

Smotrich, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." diyerek Gazze Şeridi'nden Filistinlileri önce şeridin güneyine ardından üçüncü ülkelere göçe zorlayacaklarını "Nüfus, Gazze Şeridi'nin güneyine ve oradan da üçüncü ülkelere ulaşacak." sözleriyle ifade etti.

Gazze Şeridi'ne asgari miktarda gıda ve ilaç girmesine izin vereceklerini aktaran Smotrich, Gazze'ye insani yardım girişine karşı çıkmayı sürdüreceğini, fakat istifa etmeyeceğini kaydetti.

Sadece bir tabak yemek verilecek

Aşırı sağcı Maliye Bakanı, yardımların dağıtımını sağlayacak yeni mekanizma için ABD şirketinin birkaç gün içerisinde geleceğini, yardımların ulaşması için uluslararası talep geldiğini ve Filistinlilere sadece bir tabak yemek verileceğini söyledi.

İsrail güvenlik kabinesi, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin verme" kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım dağıtımı için yeni mekanizma kurulacağını, en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıklamıştı.

Netanyahu, Gazze'nin tamamını "ele geçireceklerini" aktarmıştı.

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