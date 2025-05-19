BIST 9.668
DOLAR 38,84
EURO 43,80
ALTIN 4.049,03
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Katar Ekonomi Forumu'na iştirak edecek. Şimşek, Doha'da Küresel Büyüme ve Jeoekonomi Paneli'nde konuşacak. Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, ülkenin önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Abone ol

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Burada Katar Ekonomi Forumu'na katılacak olan Şimşek, yarın gerçekleştirilecek "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

Şimşek'e bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek. Panelde, küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak.

Karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek

Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, ayrıca, Katar'daki önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Katar'daki temasları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD piyasalarında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu şoku
ABD piyasalarında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu şoku
Türkiye'de bir ilk! "Melodili yol uygulaması" hayata geçti!
Türkiye'de bir ilk! "Melodili yol uygulaması" hayata geçti!
Arıların yarım kilo bal üretmek için gezdikleri çiçek sayısı inanılmaz
Arıların yarım kilo bal üretmek için gezdikleri çiçek sayısı inanılmaz
Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi!
Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi!
Otomobil takla attı! Feci kazada ölenler var
Otomobil takla attı! Feci kazada ölenler var
İBB soruşturmasında yeni gözaltı
İBB soruşturmasında yeni gözaltı
Bülent Arınç'tan yine olay açıklamalar AK Parti, Abdullah Öcalan, PKK, Ekrem İmamoğlu
Bülent Arınç'tan yine olay açıklamalar AK Parti, Abdullah Öcalan, PKK, Ekrem İmamoğlu
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın Washington'da düzenlenecek
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın Washington'da düzenlenecek
Çorum'da 3 çocuk mantardan zehirlendi
Çorum'da 3 çocuk mantardan zehirlendi
THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası
THY'den 19 Mayıs'a özel yurt içi biletlerde indirim kampanyası
Terör mağdurlarına yeni düzenleme! 9.619 TL maaş alabilecekler
Terör mağdurlarına yeni düzenleme! 9.619 TL maaş alabilecekler
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu