Terör mağdurlarına yeni düzenleme! 9.619 TL maaş alabilecekler

SGK, terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Başvurular doğrudan dilekçe ile SGK'ya yapılabilecek ve terör mağdurları 9.619 TL'ye varan maaş alabilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör mağdurlarının yıllardır yaşadığı mağduriyete son verecek kritik bir adım attı. Artık valilikler bünyesindeki Zarar Tespit Komisyonlarından karar alınamaması halinde, kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla da aylık bağlanabilecek. Uygulama, bugüne kadar çeşitli gerekçelerle aylık bağlanamayan binlerce mağdur için yeni bir umut oldu.

TERÖR MAĞDURLARI NEREYE BAŞVURACAK?

Başvurular doğrudan dilekçe ile SGK'ya yapılabileceği gibi ikamet edilen il ya da ilçe mülki idare amirlikleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne de yapılabiliyor. Başvurular zarara uğrayan kişinin ya da mirasçılarının olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün, her halükârda olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılıyor.

GEREKLİ YAZIYI ALAMAYANA MAAŞ BAĞLANMIYOR

Mağdurlara aylık bağlanabilmesi için Zarar Tespit Komisyonu kararı ve gerekli belgelerin SGK'ya gönderilmesi gerekiyor. Olayın yaşandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde valiliklerden gerekli yazıyı alamayan mağdurlara aylık bağlanamıyor. Bir yıl içinde yazı alamayan çok sayıda vatandaş bulunuyor. CİMER, TİHEK, TBMM Dilekçe Komisyonu ve Kamu Denetçiliği'ne (KDK) şikayetçi olan vatandaşlar, sonuç alamamaları üzerine mahkemenin yolunu tutuyor. Mağdurlar tarafından çok sayıda dava açılmış durumda.

SGK'DAN MAĞDURLARA KOLAYLIK

SGK, terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlık, SGK’ya, terörle mücadele sırasında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yakınlarına aylık bağlanabilmesi için Zarar Tespit Komisyonu kararı aranmadan, adli, idari ve askeri mercilerden sağlanan belgelerin yeterli olacağını belirtti. Ayrıca, engelli hale gelme veya ölüm durumunda aylık bağlanması için yetkili mercilerin açıkça düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu düzenleme, mağdurların haklarına daha hızlı ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

GEÇİCİ DÜZENLEME

SGK, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı üzerine, öncesinde aylık bağlanabilmesi için yalnızca Zarar Tespit Komisyonlarının kararları esas alınırken, SGK’nın geçici düzenlemesiyle mahkeme kararları da geçerli sayılacak. Yeni uygulamayla birlikte, mahkeme kararı bulunan ancak komisyon kararı alamayan mağdurlara da aylık bağlanabilecek.

YASAL ÇALIŞMA DÖNEM BİTMEDEN MECLİSTE

Geçici çözüm sağlayan SGK, hem vatandaşlarının sorununun çözülmesi, hem diğer resmi kurumların oluşturduğu baskı hem de dava yükünün azaltılması amacıyla kalıcı uygulama için harekete geçti. Çalışma ve İçişleri bakanlıkları ile SGK bünyesinde geçici uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için yasal zemin çalışması yürütülüyor. Diğer bakanlıkların görüşleri doğrultusunda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, mağdurların haklarına hızlıca ulaşması ve SGK'nın yükünü hafifletmek için hazırlanmakta olan yasal çalışmanın dönem bitmeden TBMM'ye sunulması bekleniyor.

RAKAMLARLA MAĞDURİYET

2019’dan bu yana 50 ilde kurulu 57 Zarar Tespit Komisyonuna yaklaşık 100 bin başvuru yapıldı. Ancak bunların sadece %57’si sonuçlandırılabildi. Geriye dönük 85 bine yakın dosya ise hâlâ işlem bekliyor.

Bu süreçte hak sahiplerine yaklaşık 2.5 milyar TL ödeme yapılırken, SGK’nın dava yükü de ciddi boyutlara ulaştı. Çoğu dava SGK aleyhine sonuçlandı.

NE KADAR AYLIK BAĞLANIYOR?

Engellilik derecesine göre bağlanan aylıklar şöyle:

derece engelli: 9.619 TL

derece engelli: 7.695 TL

derece engelli: 5.771 TL

Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise toplam 9.619 TL ödeme yapılıyor. Aylıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

NAKDİ ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli nakdî tazminatlar:

Ölüm halinde: 961.928 TL

Ağır malullük halinde: 1.923.856,40 TL

Bu ödemeler için herhangi bir adli karar gerekmiyor. İlgili komisyonlarca doğrudan karara bağlanarak ödeniyor.