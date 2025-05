Can Yayın Holding'in yönetim kurulu belli oldu Kenan Tekdağ'dan açıklama

Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devir sürecinin tamamlanmasının ardından yönetim kurulu da belirlendi. Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Başkan Vekili Mehmet Şakir Can oldu. Kemal Can da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Abone ol

Can Grubu'nun hisselerini devraldığı Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Holding'in yönetim kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, yeni yönetim kuruluna ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ'ın açıklaması şöyle:

Değerli Arkadaşlarım…

Bildiğiniz üzere Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devrinin hukuki ve fiili olarak tamamlanmış olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım.

Devir sonrasında gerek Ciner Yayın Holding'de ve gerekse iştiraki yayıncı şirketlerde genel kurullar da tamamlanmış ve buna bağlı olarak yönetim kurulları da değişmiştir.

Buna göre; Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirilmiş ve Can Yayın Holding'in yeni yönetim kurulu; Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi)

şeklinde oluşturulmuştur.

Aynı şekilde yayın mecralarımızın sahibi ve yayıncısı olan şirketlerimizde de yönetim kurulları yeniden oluşturulmuştur.

Buna göre; Habertürk TV, Haberturk.com,

Show TV, HT Bloomberg ve HT Spor kanallarımızın yönetim kurulları;

Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. Avukat Özgün Öztunç (Yönetim Kurulu üyesi) şeklinde teşkil edilmiştir.

Yeni dönemin Can Medya Grubumuza ve tüm mensuplarımıza hayırlı başarılar getirmesi temennisiyle bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Kenan TEKDAĞ

Can Yayın Holding

Yönetim Kurulu Başkanı