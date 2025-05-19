BIST 9.668
DOLAR 38,86
EURO 43,51
ALTIN 4.019,20
HABER /  DÜNYA

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Kısa zamanda tedaviye başlanacağı duyuruldu.

Abone ol

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Trump'tan "geçmiş olsun" mesajı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da 140 milyon bardak kavgası Osman Gökçek suç duyurusunda bulunacak
Ankara'da 140 milyon bardak kavgası Osman Gökçek suç duyurusunda bulunacak
Arda Güler ilk 11'de başladı performansıyla geçer not aldı
Arda Güler ilk 11'de başladı performansıyla geçer not aldı
Galatasaray'dan şampiyonluk göndermesi: Bu filmin sonu yok
Galatasaray'dan şampiyonluk göndermesi: Bu filmin sonu yok
Inter Napoli'nin altın tepside sunduğu ikramı geri çevirdi
Inter Napoli'nin altın tepside sunduğu ikramı geri çevirdi
Tokat'ta dehşet! Yengesini öldürdü abisini yaraladı
Tokat'ta dehşet! Yengesini öldürdü abisini yaraladı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Portekiz'de erken gel seçim sonuçları belli oldu
Portekiz'de erken gel seçim sonuçları belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu
Rıdvan Dilmen: Galatasaray ligi 12 kişi oynadı
Rıdvan Dilmen: Galatasaray ligi 12 kişi oynadı
Süper Lig’de şampiyonluğa yine bir Türk teknik adam ulaştı
Süper Lig’de şampiyonluğa yine bir Türk teknik adam ulaştı
Mourinho'dan maç sonu itiraf! 'Ben de olsam gelmezdim'
Mourinho'dan maç sonu itiraf! 'Ben de olsam gelmezdim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik