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Mourinho'dan maç sonu itiraf! 'Ben de olsam gelmezdim'

Mourinho'dan maç sonu itiraf! 'Ben de olsam gelmezdim'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından "Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim"

"İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."

"Her şeyin dışında kaldım"

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim kararıyla ilgili yorum yapmaktan da kaçındı ve "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." ifadelerini kullandı.

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