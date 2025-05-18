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Barış Alper Yılmaz'ın golünde selfie sevinci
Galatasaray'da Kayserispor ağlarını havalandırdıktan sonra saha içinde takımla selfie çeken Barış Alper Yılmaz, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.Abone ol
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Galatasaray ile Kayserispor arasında yaşanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada 2-0'ı buldu.
GOLDEN SONRA SELFIE ÇEKTİ
Milli futbolcu, bu golün ardından kenardan telefon aldı ve takımla selfie çekti.
Barış Alper, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.