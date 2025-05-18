BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz'ın golünde selfie sevinci

Barış Alper Yılmaz'ın golünde selfie sevinci

Galatasaray'da Kayserispor ağlarını havalandırdıktan sonra saha içinde takımla selfie çeken Barış Alper Yılmaz, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor...

Galatasaray ile Kayserispor arasında yaşanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada 2-0'ı buldu.

GOLDEN SONRA SELFIE ÇEKTİ

Milli futbolcu, bu golün ardından kenardan telefon aldı ve takımla selfie çekti.

Barış Alper, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Mauro Icardi, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı
Mauro Icardi, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama
İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu'nun kalemini kırmış!
İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu'nun kalemini kırmış!
Gazze'de yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma hizmetleri 72 saat içinde durabilir
Gazze'de yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma hizmetleri 72 saat içinde durabilir
İspanya'dan İsrail'e çok sert uyarı: Kabul edilemez
İspanya'dan İsrail'e çok sert uyarı: Kabul edilemez
Galatasaray Kayserispor şampiyonluk maçı
Galatasaray Kayserispor şampiyonluk maçı
Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı
Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye hedefinde 7 maddelik çağrı
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye hedefinde 7 maddelik çağrı
Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı
Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı
10 puanlık farkı koruyamadı, şampiyonluktan oldu
10 puanlık farkı koruyamadı, şampiyonluktan oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da: İkili ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da: İkili ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar
Erzincan'da yangın! İş yerleri zarar gördü
Erzincan'da yangın! İş yerleri zarar gördü