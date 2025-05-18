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Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybetti ve Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Samsunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Landry Dimata kaydetti. Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a çıkaran Samsunspor, bir haftalık aranın ardından yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü ekip oldu. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise ligde BAY geçecek.

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