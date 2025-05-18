BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor geriye düştüğü maçta Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekip Taylan Antalyalı ile öne geçti. Trabzonspor bu gole 76. dakikada penaltıdan Muhammed Cham ile cevap verdi.

Bu beraberlikle Bodrum FK 36 puana, Trabzonspor ise 47 puana yükseldi.

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK, önümüzdeki Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak. Trabzonspor ise haftaya Samsunspor'u misafir edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Barış Alper Yılmaz'ın golünde selfie sevinci
Barış Alper Yılmaz'ın golünde selfie sevinci
Mauro Icardi, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı
Mauro Icardi, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama
İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu'nun kalemini kırmış!
İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu'nun kalemini kırmış!
Gazze'de yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma hizmetleri 72 saat içinde durabilir
Gazze'de yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma hizmetleri 72 saat içinde durabilir
İspanya'dan İsrail'e çok sert uyarı: Kabul edilemez
İspanya'dan İsrail'e çok sert uyarı: Kabul edilemez
Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı
Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye hedefinde 7 maddelik çağrı
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye hedefinde 7 maddelik çağrı
Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı
Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı