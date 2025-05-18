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Trabzonspor Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor geriye düştüğü maçta Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekip Taylan Antalyalı ile öne geçti. Trabzonspor bu gole 76. dakikada penaltıdan Muhammed Cham ile cevap verdi.
Bu beraberlikle Bodrum FK 36 puana, Trabzonspor ise 47 puana yükseldi.
Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK, önümüzdeki Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak. Trabzonspor ise haftaya Samsunspor'u misafir edecek.