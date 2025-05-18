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Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı

Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı

Vatikan'da yemin ederek resmen görevine başlayan Papa 14. Leo'ya Papalık Mührü sayılan Balıkçı Yüzüğü takdim edildi. Yüzüğün fiyatının 520 bin dolar olduğu ortaya çıkt.

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Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle papalık makamını devraldı. Törende, Cardinal Tagle tarafından Papa’ya 'Balıkçı Yüzüğü' takıldı.

Balıkçı Yüzüğü, hem manevi hem de sembolik açıdan büyük bir öneme sahip.

PAPA, YÜZÜĞÜNE KAVUŞTU

Yüzük, her papa için isme özel olarak tasarlanıyor ve papalık mührü olarak kullanılıyor.

Papa’nın vefatından sonra ise gelenek gereği kardinallerin huzurunda gümüş bir çekiçle kırılarak yenisi için yer açılıyor.

Bu ritüel, papalık makamının sürekliliğini ve her liderin kendine özgü mirasını simgeliyor.Yeni Papa 14. Leo'ya 520 bin dolarlık yüzük takıldı.

520 BİN DOLAR

Yüzüğün görünüşü kadar, fiyatı da gündem oldu.

Altın renginde parıl parıl parlayan yüzüğün değeri, 520 bin dolar olarak açıklandı.

520 bin dolarlık değer, yüzüğün elmas, altın ve özel işçilik gibi unsurlarla süslenmesinden kaynaklanıyor.

YÜZÜĞÜN FİYATI TARTIŞMALARA KONU OLDU

Yüzüğün 520 bin dolarlık değeri, hem hayranlık hem de eleştiri topladı.

Bazıları, yüzüğün sanatsal ve tarihi değerinin bu maliyeti haklı çıkardığını savunurken, diğerleri Kilise’nin yoksullara yardım misyonuyla çeliştiğini öne sürdü.

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