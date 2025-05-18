Galatasaray'da kalıyor mu? Victor Osimhen'den şampiyonluk gününde transfer açıklaması

Galatasaray Victor Osimhen takımının şampiyonluk maçı öncesinde ayrılık sorusuna yanıt verdi. Yıldız futbolcu akıllarda soru işareti bıraktı.

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray galibiyet veya beraberlik alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, şampiyonluk maçı öncesi Beyaz TV'de açıklamalarda bulunarak Türkiye'de kalıp kalmayacağı sorusuna flaş bir cevap verdi.

Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini kullandı.

Osimhen yine net konuşmadı

Kalıp kalmayacağı konusunda yine net konuşmayan Osimhen, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuşarak sözlerini noktaladı.