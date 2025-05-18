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MEB'den özel okullara hayali not denetimi

MEB'den özel okullara hayali not denetimi

Devamsızlık ve gerçeğe aykırı not nedeniyle 403 diploma iptal Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelinde özel okullardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

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MEB; özel okullara yönelik diploma süreci ve "hayali" not denetimlerini sürdürüyor.

403 ÖĞRENCİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda,
örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadığı,
gerçeğe aykırı ve hayali notlar verildiği, okula tam devam etmedikleri halde mezun edildiği belirlenen 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

Ortaokul ve ortaöğretimde, okula devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı tespit edilen 398 öğrenci de bir önceki sınıf seviyesine geri alındı. Yani bu öğrenciler sınıfta kaldı.

DEVAMSIZLIĞI DİKKATE ALMAYAN 6 OKULUN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

Ayrıca derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran 6 özel okulun da faaliyetlerine son verildi.

Bakanlığın, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

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