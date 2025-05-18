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Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi

Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye cezai işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine göre, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesinin, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesinin, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılmasının yasak olduğunu belirtti.

Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulandığını vurgulayan Yerlikaya, "Trafikte önceliğimiz gösteriş değil, güven olsun. Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım." ifadelerini kullandı.

1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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