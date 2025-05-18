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Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi

Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “6. Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek Anısına Âşık Edebiyatı Çalıştayı”, 15 Mayıs 2025 tarihinde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir konser programıyla son buldu.

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Konser programı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından usta ozan Ali Ekber Çiçek’in yaşamı ve eserleri, kızı Ebru Çiçek ile Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından hazırlanan sunumlarla katılımcılarla paylaşıldı.

Konserde Türk halk müziğinin derin kültürel zenginliğini yansıtan “Can demeyle candan can erişig olmaz” ve “Mehebber: artırar mehriban eyler” gibi eserler seslendirildi. Sunumlar ve müzik dinletilerinin yanı sıra yapılan konuşmalarda, Azerbaycan’ın ünlü halk ozanlarından Âşık Elesger’in doğumunun 200. yılı anısına değinildi. Bu özel vesileyle anma konuşmaları yapılırken, folklor alanında eserleri olan bazı katılımcılara ödüller takdim edildi.

Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi - Resim: 0

Programda Türkiye’den Kaskay Grubu ve Âşık Günay Yıldız sahne alırken; Türkmenistan’dan davet edilen babşiler Babşı Ebrahim Jorcani, Babşı Meysam Shaeri ve Babşı Hemat Agh zengin müzikleriyle dinleyicileri büyüledi. Ayrıca Âşık Kul Nuri ile ozan Hüseyin Bayram sahne performanslarıyla beğeni topladı. Kazakistan’ın akınları Bekaus Nuriman ve Maleyke Aldamzharova da konsere renk katan isimler oldu. Âşık Fuat Çerkezoğlu ve Âşık Yaşar Sarıkaya eserleriyle izleyenlerin karşısına çıkarken, Özbekistan’dan gelen Bahşı Basulbek Abdurrahmanov ile Doç. Dr. İzzat Matyakubov da geceye konuk oldu. Ağrı’lı halk ozanı Binali Kılıç ile Âşık Mevlit Merdoğlu’nun kıyasıya atışması, konserin ilgi çeken gösterilerinden biriydi.

Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi - Resim: 1

Konserin ilerleyen bölümünde Âşık Abidin Çınar, Azerbaycanlı Âşıklar Şöhret Kerimov, Buşlan Memmadov ve İbad Allahverdiyev ile birlikte sahne aldı. Program, Türkmen halk ozanı Bahşı Abdullah Köse’nin devreye girmesiyle sona doğru yaklaştı. Köse, orkestral düzenlemeyle “Anayurt Marşı”nı seslendirerek konseri noktaladı. Etkinlik, günün anısına katılımcılara takdim edilen hediyelerle sona erdi.

Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi - Resim: 2

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