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12 gündür kayıptı! Çorum'da 45 yaşındaki Erdal Şen korkunç halde bulundu

12 gündür kayıptı! Çorum'da 45 yaşındaki Erdal Şen korkunç halde bulundu

Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Erdal Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Şen'in cesedi ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

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Yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapmıştı.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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