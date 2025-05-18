BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  GÜNCEL

Ukrayna'dan çarpıcı iddia! İşte Rusya'nın şartı

Ukrayna'dan çarpıcı iddia! İşte Rusya'nın şartı

Rusya ve Ukrayna heyetleri barış ve ateşkes için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken esir takası konusunda anlaşmaya varılmıştı. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti.

Abone ol

Ukrayna'dan İstanbul'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"MÜZAKERELER TAMAMEN KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTÜLMELİ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti

ÖNCEKİ HABERLER
Eski oyuncudan acı haber! Cansız bedeni balkonda bulundu
Eski oyuncudan acı haber! Cansız bedeni balkonda bulundu
Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! Gelmek istedi ama...
Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! Gelmek istedi ama...
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
Fahrettin Altun’dan küresel adalet ve barış vurgusu
Fahrettin Altun’dan küresel adalet ve barış vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuk arasında güldüren konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuk arasında güldüren konuşma
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Portekiz'de şampiyon belli oldu!
Portekiz'de şampiyon belli oldu!
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: İyileşme sürüyor
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: İyileşme sürüyor
Hatayspor'dan Adana Demirspor’a büyük fark
Hatayspor'dan Adana Demirspor’a büyük fark
İnsansız deniz aracı PİRANA göreve hazır
İnsansız deniz aracı PİRANA göreve hazır