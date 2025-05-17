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Portekiz'de şampiyon belli oldu!

Portekiz'de şampiyon belli oldu!

Portekiz Ligi'nin 34. haftasında Vitoria'yı 2-0 mağlup eden Sporting, puanını 82’ye çıkararak 21. kez şampiyon oldu ve 71 yıl sonra ilk kez üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamladı. Bu başarıda sezon genelinde 53 gol, 13 asist üreten İsveçli yıldız Gyökeres'in büyük payı oldu.

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Portekiz Ligi'nin 34. haftasında şampiyon belli oldu. Haftaya 79 puanla giren Sporting, Vitoria'yı konuk etti.

Sporting şampiyonluğunu ilan etti

Şampiyonluk yolunda avantajlı konumda olan Sporting ikinci yarıda bulduğu gollerle Vitoria'yı 2-0 yendi. Yeşil beyazlıların gollerini 55. dakikada Gonçalves ve 83. dakikada Gyökeres attı. Sporting puanını 82 yaptı ve 21. şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-siyahlılar, 71 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 2 kez şampiyon oldu.

Portekiz Ligi'nde çıktığı 33 maçta 39 gol, 8 asist üreten Gyökeres, şampiyonluğun mimarı oldu. İsveçli oyuncu tüm kulvarlarda ise 51 maçta forma giyip 53 gol, 13 asiste ulaştı.

Benfica puan kaybetti

Şampiyonluk yarışında şansını son haftaya taşıyan Benfica ise Braga ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

 

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