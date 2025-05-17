Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: İyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı itibarıyla 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 25,1’e gerilediğini açıkladı. Dezenflasyonu önceleyen politikaların sürdüğünü vurgulayan Şimşek, küresel belirsizliklerin azalması ve finansal koşulların iyileşmesinin enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken Nisan'a göre sınırlı arttı" ifadelerini kullandı.

Dezenflasyonu önceleyen kararlı politikanın önemine dikkati çeken ve son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.