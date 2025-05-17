BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  GÜNCEL

Celal Şengör için 2 yıla kadar hapis cezası istendi

Celal Şengör için 2 yıla kadar hapis cezası istendi

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerindeki sözleri nedeniyle, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Abone ol

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve şüpheli Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

Şüpheli Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, şüphelinin savunması ve tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda, şüpheli hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıyordu Bursa'da yakalandı
Kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıyordu Bursa'da yakalandı
Bartın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü
Bartın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Feci kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı, ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı, ölü ve yaralılar var
Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi
Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi
Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek
Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek
Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu
Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Modoko Akademi açıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünyada ilk 10 içindeyiz
Modoko Akademi açıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünyada ilk 10 içindeyiz
Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız