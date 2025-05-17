Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) Çekya'da düzenlenen 5. ayağında ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı.Abone ol
Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 5. etabında hafta sonunun 19 turluk ilk yarışına, ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü ilk çizgiden start aldı.
Yarışta Orelac takımından Ducati sürücüsü İspanyol Jaume Masia ile büyük çekişme yaşayan Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, damalı bayrağı Masia'nın 0.137 salise gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Jaume Masia birinci, GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias da üçüncü oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da yarın TSİ 13.35'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.