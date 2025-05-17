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Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski metin yazarına: Dağa değil Samsun'a çıkıyorum

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski metin yazarına: Dağa değil Samsun'a çıkıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'ın "Neredeyse eline kalaşnikof alacak, dağa çıkacak" açıklamasına "Dağa değil Samsun'a çıkıyorum" ile yanıt verdi.

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası tartışmalar alevlendi. Sürece ilişkin sert eleştiriler yönelten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal arasında tartışma çıktı.

Ünal, PKK'nin fesih kararına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu eleştirerek "Müsavat Dervişoğlu neredeyse eline kalaşnikof alacak, dağa çıkacak, teröristlerin eline silah tutuşturacak" yorumunu yaptı.

Dervişoğlu, bu açıklamaya X hesabından yanıt verdi.

"DAĞA DEĞİL SAMSUN'A ÇIKIYORUM"
Ünal'ın açıklamasının yer aldığı bir haberi alıntılayan Dervişoğlu, Ünal'ın açıklamasına, "Sen ve senin gibiler beni anlayamaz. Dağa değil, Pazar günü Samsun’a çıkıyorum!" şeklinde yanıt verdi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski metin yazarına: Dağa değil Samsun'a çıkıyorum - Resim: 0

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