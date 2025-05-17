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Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı

Balon balığı avcılığı için destekleme tutarı, 100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi.

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Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ayrıca, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar ödenen komisyonun tutarı yüzde 0,05'e düşürüldü.

Kararları Tarım ve Orman Bakanlığı uygulayacak.

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