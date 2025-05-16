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Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaraylılara isyan etti!

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaraylılara isyan etti!

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu, Galasataray taraftarına isyan etti.

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla son günlerde kardeşi hakkında yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hakkında tebrik paylaşımı yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Milli futbolcunun abisi Selim Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarına isyan etti.

İşte Selim Aktürkoğlu'nun açıklaması:

"Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım.

Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı.

Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum.

Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..."

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