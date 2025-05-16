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Bursa’da define faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da define faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde izinsiz define arayan 4 kişi, kazı sırasında meydana gelen göçük altında kaldı. Ekipler tarafından çıkarılan kişilerden İ.Y. hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Elmalı Mahallesi mevkisinde define kazısı sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı, İ.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar A.Ç, E.U. ve M.S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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