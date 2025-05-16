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AB'de sosyal medyaya 15 yaş sınırı gündemde

AB'de sosyal medyaya 15 yaş sınırı gündemde

İspanya, Fransa ve Yunanistan, çocukları dijital tehlikelerden korumak amacıyla 6 Haziran’daki AB toplantısında 15 yaş sınırının gündeme alınmasını talep ediyor.

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İspanya, Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medyaya erişim için yaş sınırı ve daha sıkı kontrol getirilmesini önerdi.

ORTAK BELGE HAZIRLANDI

AB telekomünikasyon bakanları, 6 Haziran'da Lüksemburg'da yapacakları toplantı öncesinde reşit olmayanları internet risklerinden korumak için ortak bir belge hazırladı.

İspanyol basınına yansıyan belgeye göre üç ülkenin bakanlıkları, AB ülkelerinde piyasadaki tüm internet bağlantılı cihazlar için kullanıcı yaşı doğrulama ve ebeveyn kontrol yazılımlarına olanak tanıyan zorunlu mekanizmalar oluşturulmasını talep etti.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Üç ülkenin inisiyatif aldığı ortak görüşe göre, özellikle sosyal medyada yaşa uygun tasarımlar gerektiren Avrupa standartları oluşturulması ve böylece 'pop-up'lar, profil özelleştirme veya otomatik oynatılan videolar gibi bağımlılık yaratan reklam, yönlendirme ve bilgilendirmelerin en aza indirilmesi gerektiği" vurgulanıyor.

AB ülkelerini 6 Haziran'da yapılacak toplantıda bu konuda ortak karar almaya çağıran İspanya, Fransa ve Yunanistan, sosyal medyaya erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi önerisinde bulunuyor.

İnternetteki birçok uygulamanın reşit olmayanların refah ve sağlığı için bir tehdit yarattığını savunan üç AB ülkesi, Birlik içinde ortak karar alınması gerektiğini öne sürüyor.

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